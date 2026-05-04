شباب الأهلي.. تحوّل لافت في معدل أعمار اللاعبين من الأكبر إلى الأصغر

تكشف قراءة متوسط أعمار أندية دوري أدنوك للمحترفين عن مشهد متباين بين فرق تتجه نحو الاستثمار في اللاعبين الشباب، وأخرى تعتمد على عنصر الخبرة، في مؤشر يعكس اختلاف السياسات الفنية بين الأندية.

وبحسب المركز الدولي للدراسات الرياضية، يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأقل في معدل أعمار اللاعبين هذا الموسم، بمتوسط 25.7 عامًا، في مؤشر واضح على تحول منهجي نحو الاعتماد على العناصر الشابة في التشكيلة الأساسية. ويمنح هذا التوجه الفريق ديناميكية أعلى على مستوى الأداء، ويعزز قدرته على التطور والاستمرارية على المدى المتوسط.

وتكتسب هذه النقلة أهمية إضافية عند مقارنتها بعام 2020، حين كان الفريق من بين الأعلى عمريًا بمتوسط بلغ 27.9 عامًا، ما يعكس انتقالًا مدروسًا من نموذج قائم على الخبرة إلى آخر يوازن بين التجديد وبناء قاعدة مستقبلية.

ويضم شباب الأهلي مجموعة من اللاعبين الشباب، مثل حمدان سعيد (19 عامًا)، وكايكي فرنانديز (22 عامًا)، وسلطان عادل (21 عامًا)، إلى جانب المدافع المخضرم وليد عباس (40 عامًا).

ويأتي النصر في المركز الثاني بمتوسط 26.7 عامًا، ما يعكس توجهًا متوازنًا يجمع بين عناصر الخبرة والشباب، مع نجاحه في خفض المعدل مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.

وفي المركز الثالث، يظهر العين بمتوسط 27.1 عامًا، متقدمًا بفارق طفيف على الجزيرة (27.2)، فيما يتساوى كل من الوصل والبطائح عند 27.3 عامًا، في دلالة على تقارب البنية العمرية لعدد من فرق الوسط.

ويبلغ المتوسط 27.5 عامًا لدى الوحدة، ويرتفع إلى 27.7 مع الظفرة، ليبدأ منحنى الارتفاع التدريجي في معدلات الأعمار.

وفي الفئة التي تتجاوز 28 عامًا، يسجل كل من عجمان والشارقة معدل 28.1 عامًا، بينما يبلغ 28.4 لدى اتحاد كلباء ودبا الفجيرة، في حين يتصدر خورفكان وبني ياس القائمة بمتوسط 28.6 عامًا، ما يعكس اعتمادًا أكبر على الخبرة.

وتبرز مفارقة واضحة لدى بني ياس، الذي كان قبل خمس سنوات من أصغر الفرق بمتوسط 24.4 عامًا، قبل أن يتحول إلى أحد أعلى الفرق من حيث المعدل العمري.

وتظهر الأرقام أن الفارق بين أقل معدل أعمار (شباب الأهلي 25.7) وأعلى معدل (خورفكان وبني ياس 28.6) يبلغ 2.9 عامًا فقط، وهو فارق محدود نسبيًا، لكنه يعكس اختلافًا واضحًا في فلسفات بناء الفرق.

كما يشير متوسط الدوري العام إلى نحو 27.6 عامًا، ما يضع معظم الفرق ضمن نطاق عمري متقارب.

معدل أعمار اللاعبين في دوري أدنوك للمحترفين:

شباب الأهلي: 25.7

النصر: 26.7

العين: 27.1

الجزيرة: 27.2

الوصل: 27.3

البطائح: 27.3

الوحدة: 27.5

الظفرة: 27.7

عجمان: 28.1

الشارقة: 28.1

اتحاد كلباء: 28.4

دبا الفجيرة: 28.4

خورفكان: 28.6

بني ياس: 28.6