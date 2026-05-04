إشادة دولية بدور الإمارات في تطوير كرة القدم المصغرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تقرير له اليوم، عن أجندته المقبلة والفعاليات المقررة في عدد من دول العالم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2027، مشيدًا بجهود الإمارات في تطوير اللعبة على الصعيد العربي من خلال رئاسة الاتحاد.

وأكد أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الأجندة المقبلة تتضمن حزمة من البطولات العالمية والقارية، إلى جانب برامج تطويرية شاملة للمدربين والحكام، وتوسع إستراتيجي في قاعدة الدول الأعضاء.

وأوضح أن المسابقات القارية تشمل كأس أمم أوروبا في سلوفاكيا خلال الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو 2026 بمشاركة 24 منتخبًا، وسيُعلن على هامش البطولة عن شراكة بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، ثم كأس أمم آسيا في أغسطس بالعاصمة جاكرتا، وكأس أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في الكاميرون، وكأس أمم أفريقيا للرجال في كوناكري خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2027.

وأشار إلى اعتماد كأس العالم للسيدات في كرواتيا خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2026، وبالتزامن معها ستقام كأس العالم تحت 23 عامًا في التوقيت نفسه، كما تستضيف مدينة برنو في جمهورية التشيك كأس العالم 2027 خلال شهر يونيو، بمشاركة 32 منتخبًا سيتم تحديدها وفق نتائج البطولات القارية.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي عن إطلاق مسارات احترافية لضمان جودة الأداء الفني والتحكيمي، من خلال برنامج جديد للمدربين يشمل الحصول على دبلومات الاتحاد الدولي «A وB»، بإشراف المدرب المكسيكي روني أورتيز، صاحب الإنجاز مع منتخب المكسيك في مونديال 2019.

كما أشار إلى إطلاق برنامج متكامل لتأهيل الحكام، يشمل ثلاثة مستويات: الوطني والقاري والنخبة، لافتًا إلى انضمام عدد من الدول مؤخرًا إلى عضوية الاتحاد، منها السودان وسوريا ولبنان والسنغال وساحل العاج وأوغندا والكاميرون وكوستاريكا وناميبيا وكينيا ومالي وجنوب أفريقيا.

وأضاف أنه تم اعتماد نظام تصنيف شهري جديد، يعتمد على نتائج المنتخبات في آخر نسختين من كأس العالم وآخر نسخة من البطولات القارية، مشيدًا بما حققه المنتخب الإماراتي من تقدم ملحوظ بفضل جهود سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ورئيس الاتحاد العربي، وسرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، إلى جانب فريق العمل الإماراتي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الرياضي، أوضح أن الكونفدرالية الأفريقية ستنظم في يونيو المقبل حفل قرعة كأس أفريقيا في غينيا، بالتزامن مع إطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في كوناكري، بمشاركة شركات دولية مهتمة بالاستثمار في كرة القدم المصغرة، مؤكدًا العمل على مبادرات جديدة لتطوير اللعبة عربيًا، خاصة بعد انضمام دول عربية جديدة للاتحاد.