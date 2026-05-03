فريق الإمارات يفوز بلقب مسابقة دوري تحت 12 سنة «ج»

فاز فريق نادي الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 12 سنة «ج» بعد تحقيقه الفوز، أمس، على فريق فالكون «12-1» ووصوله للنقطة 61 بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي صاحب الـ 50 نقطة.



سجل أهداف فريق الإمارات أحمد سلطان، عمر عمار «هدفين»، عبدالرحمن علي «هدفين»، براندو أوجوستو «3 أهداف»، يوسف الدكاك «هدفين»، عمر عادل، وعمر الزعبي، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق فالكون نبيل وارزوق.



حضر المباراة ومراسم التتويج يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، وسلم الميداليات الذهبية ودرع المسابقة للاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق الإمارات.