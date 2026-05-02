فريق دبا يُتوج بدوري تحت 10 سنوات (د)



تُوج فريق نادي دبا بلقب مسابقة دوري تحت 10 سنوات (د) في ختام مباريات الجولة 25 من عمر الدوري، والتي شهدت فوزه على فريق نادي مصفوت بنتيجة (14-1).



سجل أهداف دبا، منصور علي (4 أهداف) زايد ناصر، حمدان عبدالله، أحمد سعيد (هدفان) محمد خليل (4 أهداف) وحمد عمر وعبدالله علي لاعبا مصفوت بالخطأ في مرماهما، بينما سجل الهدف الوحيد لمصفوت حمدان عيسى.



شهد المباراة ومراسم التتويج، فهد علي الكسار، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، حيثُ سلم اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري لفريق دبا الميداليات الذهبية ودرع مسابقة الدوري.