الإمارات أيقونة الصمود الرياضي ومنارة الاستدامة في قلب المتغيرات



تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة غناء للأمان والاحترافية، محولةً التحديات إلى فرص لترسيخ نموذجها كعاصمة عالمية للرياضة، ولم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية جعلت من الرياضة لغة عالمية للتواصل وجسراً للسلام، فبينما كان العالم يترقب بحذر، كانت دبي وأبوظبي تفتحان ذراعيهما لاستقبال نخبة الرياضيين والمستثمرين، مقدمةً بنية تحتية رقمية ولوجستية تتجاوز التوقعات، وبيئة تشريعية مرنة تضمن تدفق الفعاليات الكبرى دون انقطاع، ما جعلها الملاذ الآمن والخيار الأول للاتحادات الدولية الرياضية التي تبحث عن الجودة والاستقرار في آن واحد.



إدارة المستحيل



تجلت هذه الاحترافية بأبهى صورها خلال أزمة جائحة كورونا 2019 حيث قدمت الإمارات للعالم درساً في إدارة المستحيل، فبينما كانت الملاعب في معظم القارات تغلق أبوابها، نجحت الإمارات في خلق أجواء آمنة مكنت النشاط الرياضي العالمي من الاستمرار، واستضافت أحداثاً كبرى مثل الدوري الهندي للكريكت 2021 في دبي وأبوظبي والشارقة، وتصفيات كأس العالم، موفرةً أعلى معايير السلامة والتعقيم مع فحوص استباقية دقيقة، هذا الانضباط الصحي واللوجستي لم ينقذ قطاع الرياضة العالمية من الركود فحسب، بل عمق ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الفعاليات تحت أصعب الظروف، وهو ما جعل العالم ينظر إليها اليوم كأكثر الوجهات أماناً واحترافية في مواجهة الأزمات العابرة للحدود.



وأكدت الإمارات هذا التفوق في كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الثلاثين عام 2026، فمنذ الانطلاقة الأولى لهذا الحدث نجح في صياغة معايير جديدة لسباقات الخيل، وفي نسخته الثلاثين، استطاع أن يجمع أرقى السلالات وأمهر الفرسان من مختلف القارات تحت سقف «ميدان» الأسطوري، متجاوزاً كافة التحديات ليؤكد أن دبي هي الوجهة التي لا تتوقف عن الطموح، حيث تعانق أصالة التراث الإماراتي أحدث تقنيات التنظيم العالمي، مقدمةً للعالم رسالة مفادها أن الاستمرارية والتميز هما الرد الأمثل على كافة الظروف.



محرك اقتصادي



وقد ظلت الإمارات تجسد نموذجاً استثنائياً في تحويل الرياضة إلى محرك اقتصادي استراتيجي، فبفضل رؤية طموحة لتنويع الموارد، ووفق تقارير اقتصادية ضخ القطاع الرياضي نحو 6.2 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وسط توقعات بنمو مركب يتجاوز 12% بحلول 2030. وتبرز الدولة كوجهة عالمية رائدة باستضافة دبي لأكثر من 400 فعالية دولية سنوياً، فيما ترسخ أبوظبي مكانتها كعاصمة عالمية للنزالات والمنافسات الكبرى، مدعومةً بأحداث ذات أثر ملياري مثل سباقات فورمولا 1 (أثر اقتصادي يفوق 1.3 مليار درهم).



وانعكس هذا الزخم مباشرة على السياحة الرياضية التي رفدت اقتصاد دبي بقرابة 9 مليارات درهم في عام واحد، وجذبت أكثر من 713 ألف مشجع، ما رفع الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي بنسبة تجاوزت 35%. ولا تقتصر تطلعات الدولة على الاستضافة، بل تمتد لبناء منظومة متكاملة تستهدف استقطاب 1000 حدث و1000 معسكر تدريبي سنوياً، لترسخ الإمارات مكانتها ليس فقط كمركز للبطولات، بل كلاعب سيادي ومستثمر رئيس في صناعة القرار الرياضي العالمي.



استدامة السيادة الرياضية



وتستقطب الدولة أنظار العالم عبر سلسلة من التظاهرات الرياضية العالمية الكبرى، مثل طواف الإمارات، وسباقات الفورمولا 1، فضلاً عن استضافة البطولات الكبرى في الغولف والتنس والرياضات الرقمية (فيجيتال) ومباريات كرة السلة العالمية والمنافسات القتالية الدولية، وبهذا الزخم الرياضي يصبح تقويم 2026 فصلاً من فصول الإبهار يثبت للعالم أن الإمارات ليست مجرد محطة عابرة، بل هي القلب النابض للرياضة العالمية ومحركها الأساسي نحو المستقبل.