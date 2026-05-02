اتحاد الكرة يشارك في «كونغرس الفيفا» الـ76



شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في «كونغرس الفيفا» الـ76، الذي عُقد يوم الخميس في مدينة فانكوفر الكندية، برئاسة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور ممثلي 211 اتحاداً وطنياً.



ومثّل اتحاد الكرة في «كونغرس الفيفا» كل من عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود، أبرزها مناقشة التقرير السنوي للاتحاد الدولي، والمصادقة على التقرير السنوي 2025 الذي يتضمن الميزانية للدورة المالية 2027 و2030، وتم التأكيد على عقد النسخة الـ77 من «كونغرس الفيفا» يوم 18 مارس 2027 في العاصمة المغربية الرباط.