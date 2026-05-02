منتخب الإمارات جاهز لكأس آسيا للناشئين



تغلب منتخب الإمارات للناشئين تحت 17 سنة على منتخب طاجيكستان ودياً بهدف دون مقابل سجله حسين يوسف في الدقيقة 26 من زمن مباراتهما في ختام الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو الجاري، حيث يوجد «أبيض الناشئين» في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام.



وتضم القائمة المختارة من المدرب الوطني ماجد سالم، 23 لاعباً، هم: مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي وجوشا بنتلي في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس وجوهانس وايمر في الدفاع.



وفي الوسط، فارس علي عبدالله، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري وحمزة سويد، وفي الهجوم علي حسن حسين، آدم محروس، سالم فهد الظنحاني، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر وجادين أيتيبا.



وكان «أبيض الناشئين» قد اختتم أخيراً معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية بانكوك، الذي أقيم خلال المدة من 11 إلى 24 أبريل الماضي، وخاض فيه ثلاث مباريات ودية، حيث خسر من الهند بهدف دون مقابل في المباراة الأولى، ثم عاد وحقق الفوز على الهند 5-1 في الودية الثانية، وتعادل مع تايلاند 1-1، في الودية الثالثة التي أقيمت في اليوم الختامي لمعسكر بانكوك.



وسبق وشارك منتخب الإمارات 8 مرات في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة، وحقق نتائجه الأفضل عام 1990، عندما حل في المركز الثاني، بينما ودع البطولة من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة عام 2015.



وتأهل منتخب الإمارات للمشاركة في نسخة 2026، كونه أحد أفضل 8 منتخبات في نسخة 2025، لتكون مشاركة الإمارات الأولى في نسختين متتاليتين من هذه البطولة القارية منذ مشاركته في نسختي 2008 و2010.



ويبدأ «أبيض الناشئين» مبارياته في دور المجموعات يوم 6 مايو الجاري بلقاء كوريا الجنوبية، ويلتقي يوم 10 مع اليمن، ويوم 13 من الشهر نفسه مع فيتنام، وسيكون هدف الإمارات الأهم بلوغ الدور ربع النهائي، وحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر أواخر العام الجاري.



وفي المقابل، يتطلع منتخب كوريا الجنوبية لإنهاء انتظاره الطويل بنيل لقب كأس آسيا للناشئين بعد 16 مشاركة سابقة، وفوز باللقب مرتين في نسختي 1986 و2002، فيما ودع النسخة الأخيرة من الدور قبل النهائي، وبالتالي تأهل للمشاركة في النسخة المقبلة، ضمن أفضل ثمانية منتخبات في نسخة 2025.



وعلى الرغم من مكانة جمهورية كوريا كأحد أفضل منتخبات القارة، إلا أن بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً لم تكن أرضاً خصبة لمنتخبها، وسيخطط هذا المنتخب الشرق آسيوي لفرض أسلوبه من أجل الفوز بلقب نسخة 2026، بعدما سبق وتأهل إلى قبل نهائي النسخ الثلاث الأخيرة.



في حين يملك منتخب اليمن 8 مشاركات سابقة، بما في ذلك مشاركة باسم منتخب اليمن الجنوبي عام 1985، وكانت الوصافة أفضل نتائجه في 2002، وودع النسخة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه نجح في التأهل لنسخة 2026 بتصدره للمجموعة الثانية من التصفيات بسجل مثالي من خمسة انتصارات، ولتكون المشاركة القادمة هي الخامسة على التوالي للفريق في نهائيات البطولة الآسيوية.



أما منتخب فيتنام، فلديه 9 مشاركات سابقة، والخروج من الدور قبل النهائي في نسخة 2000 أفضل نتائجه، وودع النسخة الأخيرة من دور المجموعات، وتأهل للنهائيات المقبلة، بتصدره للمجموعة الثالثة في التصفيات بخمسة انتصارات مع تسجيله 30 هدفاً دون أن تهتز شباكه، ليواصل تأهله لجميع نسخ البطولة بعد غيابه عن نسختي 2012 و2014.