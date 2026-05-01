أرقام مميزة للوصل في 23 جولة من بطولة الدوري.. تعرف إليها



حقق الوصل أرقاماً مميزة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، عكست جودة عناصره الفنية رغم عدم نجاحه في المنافسة على لقب البطولة، وجلوسه بنهاية الجولة 23 في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، مع استمرار طموحه في التقدم إلى المركز الثالث الذي يحتله الجزيرة بفارق نقطة واحدة.



وتبرز الأرقام التي حققها «الإمبراطور» التميز الفني داخل الفريق، حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق استحواذاً على الكرة بنسبة 60.8%، في مؤشر واضح على امتلاك لاعبيه مهارات فردية عالية وقدرة مميزة على الاحتفاظ بالكرة والتي تعتبر من أهم مقومات التفوق في كرة القدم الحديثة، كذلك يحتل المركز الرابع في عدد المباريات التي خرج فيها بشباك نظيفة بعدد 7 مباريات حتى الآن.



كما يتصدر الوصل قائمة الأفضل في عدد التمريرات بإجمالي 10722 تمريرة خلال 23 مباراة، إلى جانب تصدره دقة التمرير بنسبة 86%، ما يعكس الانسجام الكبير بين خطوطه، وعلى الصعيد الهجومي، يعد الوصل الأكثر حصولاً على الركنيات بـ 173 ركنية، في دلالة على أسلوبه الضاغط وقدرته على الوصول المتكرر إلى مناطق الخصوم، كما يحتل المركز الثاني في عدد التمريرات داخل ملعب المنافس بعدد 4949 تمريرة، ويأتي في الصدارة على مستوى المراوغات الناجحة بعدد 183 مراوغة، ما يؤكد المهارة الفردية العالية للاعبيه وقدرتهم على تقديم الحلول.



وفي الجانب الانضباطي، يظهر الفريق بصورة إيجابية، حيث يعد ثاني أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء بـ 34 بطاقة، وثاني أقل الفرق في البطاقات الحمراء ببطاقتين فقط ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً على تركيز اللاعبين على اللعب والتهيئة النفسية التي تسبق اللقاء والخبرة في التعامل مع المباريات.



ورغم أن هذه الأرقام لم تكن كافية لتحقيق هدف التتويج الذي وضعه الفريق مع بداية الموسم، لكنها تكشف عن وجود قاعدة فنية قوية ومؤشرات إيجابية عديدة، تمنح الوصل القدرة على تصحيح المسار، والبناء عليها للعودة بشكل أقوى في الموسم المقبل، من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات التي صاحبت مشواره مؤخراً.