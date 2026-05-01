أكاديمية العين مشروع تخصصي يصنع مستقبل حراسة المرمى في الإمارات



أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، أن أكاديمية العين الخاصة لحراس المرمى، تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وأوضح بصفته المسؤول عن الأكاديمية، أنها تعتبر مشروعاً متخصصاً بالكامل في تطوير مركز حراسة المرمى، ضمن رؤية فنية تهدف إلى صناعة جيل جديد من الحراس القادرين على المنافسة في أعلى المستويات.



وأوضح أن الأكاديمية تشهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاقها، بفضل تخصصها الدقيق في هذا المركز الحيوي، إلى جانب تواجد نخبة من المدربين المؤهلين الذين يعملون وفق برامج تدريبية حديثة ومتكاملة.



وأشار، إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في إعداد وتطوير الحراس لخدمة نادي العين وبقية أندية الدولة، عبر منظومة تدريبية تعتمد على التدرج الفني والبدني والذهني.



وكشف أن الأكاديمية حققت أولى ثمارها سريعاً، بعدما نجحت في تخريج الحارس الشاب حمد آل علي من مواليد 2009، والذي تم تسجيله ضمن صفوف نادي الظفرة، تمهيداً لمشاركته مستقبلاً مع النادي، عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال فترة إعداده.



وأشار إلى أن الأكاديمية تضم حاليًا نحو 63 حارس مرمى من مختلف الفئات العمرية، موزعين على ثلاث باقات تدريبية تشمل، باقة التأسيس للمبتدئين، والباقة المتقدمة للحراس أصحاب المستوى الجيد، إضافة إلى الباقة المحترفة المخصصة للنخبة.



وأوضح أن الأكاديمية تواصل كذلك دورها الفني خارج الإطار المحلي، حيث أشرفت مؤخراً على إعداد حارس المنتخب الأولمبي الفلسطيني عقب عودته من الإصابة، إلى جانب احتضانها عدداً من حراس المنتخبات السنية ضمن برنامج النخبة.



وأكد أن نشاط الأكاديمية لا يقتصر على تدريب الحراس فقط، بل يمتد ليشمل تنظيم ورش عمل فنية متخصصة لمدربي حراس المرمى، ويحصل المشاركون فيها على شهادات معتمدة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر التدريبية وتعزيز مستوى العمل الفني في هذا المركز الحيوي.