قرعة «خليجي 27» في جدة 19 مايو



أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن استضافة مدينة جدة مراسم سحب قرعة بطولة «خليجي 27» يوم 19 مايو الجاري، وذلك في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في حدث مرتقب يحظى بحضور جماهيري وإعلامي كبير على مستوى المنطقة.



ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في جدة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية، وهي الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت، العراق، واليمن، في نسخة يتوقع أن تشهد تنافساً قوياً على اللقب.



وستكشف مراسم القرعة عن توزيع المنتخبات على مجموعتين، إلى جانب تحديد مواجهات دور المجموعات، ما يمهد لانطلاق منافسات مرتقبة بين أبرز منتخبات الخليج.



ويعمل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، تعكس التطور المتسارع للعبة في دول مجلس التعاون، وتعزز حضورها على الساحة الكروية الدولية، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة.



وتحظى مراسم القرعة بترقب واسع من الجماهير الخليجية، إذ لا تقتصر أهميتها على الجانب الرياضي فحسب، بل تمثل مناسبة تعزز روابط الأخوة والتقارب بين شعوب المنطقة، وتؤكد القيم المشتركة التي تجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي.