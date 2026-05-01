كيفن أغوديلو: الانتماء للإمارات مسؤولية وحلمي تمثيل «الأبيض»



شدد كيفن أغوديلو، لاعب النصر، على أن حصوله على الجنسية الإماراتية يمثل «مسؤولية كبيرة» تدفعه لتقديم أفضل ما لديه، مؤكداً أن حلمه الأكبر يتمثل في تمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.



وقال أغوديلو إن الانتماء إلى الإمارات لم يعد مجرد محطة في مسيرته الكروية، بل تحول إلى ارتباط حقيقي على المستويين المهني والشخصي، مضيفاً: «أدرك قيمة هذه الخطوة، وأشعر بمسؤولية كبيرة لرد الجميل داخل الملعب من خلال الأداء والعمل المستمر».



وأوضح اللاعب الذي حصل على الجواز الإماراتي في مارس الماضي، أن هذا التحول يمنحه دافعاً إضافياً للتألق مع فريقه، مشيراً إلى أن هدفه الواضح هو لفت الأنظار لنيل فرصة تمثيل المنتخب. وتابع: «أحاول دائماً مساعدة فريقي على تحقيق أفضل النتائج، لأن ذلك الطريق الطبيعي لتحقيق حلمي الأكبر بارتداء قميص الإمارات».



وأكد أغوديلو أن ارتباطه بالدولة بدأ منذ وصوله إلى دبي في 2023، حيث وجد بيئة مناسبة للاستقرار والتطور، قائلاً: «الإمارات أصبحت وطناً لي ولعائلتي، وهذا يمنحني حافزاً مضاعفاً. تمثيل المنتخب سيكون شرفاً عظيماً، وإذا جاءت الفرصة سأكون من أسعد الناس».



وعن فوز النصر الأخير على الجزيرة، وصفه اللاعب بالمهم من الناحية المعنوية، خاصة بعد فترة من النتائج غير المرضية على أرضه، مشيراً إلى أن الفريق أظهر شخصية قوية رغم استقبال هدف مبكر. وأضاف: «نجحنا في العودة سريعاً وقلب النتيجة، ما منحنا السيطرة على المباراة أمام منافس قوي ومتطور».



وفي تقييمه لموسم الفريق، أقر أغوديلو بأن النتائج لم ترتقِ إلى مستوى الطموحات، مؤكداً أن الحظ لم يخدم الفريق في بعض المواجهات الحاسمة، لا سيما في مسابقة الكأس. وقال: «كنا نطمح لما هو أفضل من المركز الحالي، لكننا سنواصل القتال في المباريات المتبقية لتحسين موقعنا، لأن إمكانياتنا أكبر مما يعكسه الترتيب».



وختم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق خرج بدروس مهمة هذا الموسم، معرباً عن ثقته في قدرة النصر على الظهور بصورة أقوى في الموسم المقبل، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.