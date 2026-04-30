راشد بن حمدان يُصدر قراراً بشأن إضافة أعضاء إلى مجلس الشرف لنادي النصر الرياضي



أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي القرار رقم (5) لسنة 2026، بشأن إضافة أعضاء إلى مجلس الشرف لنادي النصر الرياضي، وهم:



الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم

أحمد عبدالكريم جلفار

حميد أحمد بن دري

خالد خليفة النابودة

طيب عبدالرحيم باقر

بطي عبيد الملا

سلطان أحمد بن حارب

ماجد ارحمه الشامسي

سعيد أحمد الهاملي

حمد علي سيف لوتاه

عبدالله عبدالكريم العارف

عبدالناصر إبراهيم الخياط

خلفان أحمد حارب

سليمان أحمد سليمان



على أن يُعتبر هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار رقم (2) لسنة 2025 م بشأن تشكيل مجلس الشرف لنادي النصر الرياضي ويقرآن معاً كقرار واحد، ويُعمل به من تاريخ صدوره.