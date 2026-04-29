خورفكان يتعادل مع شباب الأهلي.. ويُقرب العين من الدرع

عاد خورفكان من دبي بنقطة واحدة بتعادله مع مضيفه شباب الأهلي بنتيجة 3-3، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد، ضمن ختام الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين. ورفع خورفكان رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم في جدول الترتيب إلى المركز الثامن، ووصل رصيد شباب الأهلي إلى 53 نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين العين المتصدر، الذي بات على بُعد ثلاث نقاط فقط من منصة التتويج بدرع الدوري.



ومن المنتظر أن يستضيف شباب الأهلي نظيره النصر في «ديربي دبي»، ويحل العين ضيفاً على الشارقة ضمن الجولة الـ24، الأربعاء المقبل، في حين يحل خورفكان ضيفاً على كلباء في «ديربي الساحل الشرقي»، الثلاثاء.



وعلى صعيد أحداث اللقاء، افتتح شباب الأهلي التسجيل مبكراً عبر يوري سيزار في الدقيقة 15، قبل أن يدرك أيلتون فيليبي التعادل لخورفكان في الدقيقة 34، ثم تقدم الضيوف بهدف عكسي سجله ماتيوس ليما بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 38.



وفي الشوط الثاني، عاد يوري سيزار ليوقع على هدفه الشخصي الثاني ويمنح التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 48، غير أن خورفكان حسم المواجهة بهدف ثالث في الدقيقة 59، أحرزه أحمد عبدالله جشك، وأدرك البديل سردار أزمون التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 90+6.



وفرض شباب الأهلي أفضليته مبكراً على مجريات اللقاء، وبادر بتهديد مرمى الضيوف عبر محاولات عدة، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون ترجمة الفرص إلى أهداف، لتضيع تباعاً أمام المرمى. وفي المقابل، اعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح في تشكيل خطورة حقيقية في بعض منها.



وشهدت الدقيقة 15 تدخل تقنية حكم الفيديو لاحتساب هدف التقدم لشباب الأهلي، الذي سجله يوري سيزار بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من محمد جمعة المنصوري، وذلك عقب إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن تؤكد الإعادة صحته.



ونجح خورفكان في العودة إلى أجواء المباراة بهدف التعادل في الدقيقة 34، عبر تسديدة خلفية رائعة على الطائر من أيلتون فيليبي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة. وواصل خورفكان ضغطه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38، مستفيداً من هدف عكسي سجله ماتيوس ليما بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم خورفكان بنتيجة 2-1.



واستهل شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، ونجح في إدراك التعادل سريعاً عند الدقيقة 48، بعدما ارتقى يوري سيزار لكرة عرضية من الجهة اليسرى، محولاً إياها برأسية قوية إلى الشباك، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.



وكاد البديل سردار أزمون يمنح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 57، إلا أن العارضة حرمت محاولته من هز الشباك، قبل أن يرد خورفكان سريعاً بهجمة منظمة أثمرت عن الهدف الثالث في الدقيقة 59، سجله أحمد عبدالله جشك مستفيداً من تمريرة أيلتون فيليبي.



وتمكن شباب الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية من سردار أزمون، لتنتهي المباراة بالتعادل ويخرج كل فريق بنقطة واحدة.