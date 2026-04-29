اتحاد الكرة يشارك في الكونغرس الآسيوي الـ 36

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية السادس والثلاثين للاتحاد الآسيوي الذي عُقد اليوم في مدينة فانكوفر الكندية، برئاسة رئيس الاتحاد القاري، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.



ومثّل اتحاد الكرة في «العمومية»، عبر تقنية الاتصال المرئي، عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، في حين تواجد في مقر الاجتماع كل من عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وهشام محمد الزرعوني، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة.



وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها الموافقة على محاضر المؤتمر السابق الـ 35 «كوالالمبور 2025»، وتعيين مدققين خارجيين مستقلين للفترة 2025-2028، وعرض تقرير أنشطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة السابقة للمؤتمر، بالإضافة لبقية بنود الاجتماع.