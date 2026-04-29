«أبيض الناشئين» يدشن محطة إعداده الأخيرة لنهائيات كأس آسيا

دشن منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، في منطقة جبل علي بدبي، محطة إعداده الأخيرة استعداداً للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، حيث يوجد المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، واليمن، وفيتنام.



وتضم القائمة التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم 23 لاعباً، هم: مبارك أحمد حمد، سلطان جوهر علي، جوشا بنتلي «حراس مرمى»، ومحمد عبدالرحمن موسى، عبدالله عوض سعيد، سلطان قاسم محمد، بطي خميس مطر، عبدالرحمن وليد الكاس، علي حمد خميس، جوهانس وايمر «دفاع»، وفارس علي عبدالله، سالم جمال محمد، حسين يوسف أنور، سلطان ناصر بخيت، سعود يعقوب الدرعي، جابريل الخوري، حمزة سويد «وسط»، وعلي حسن حسين، آدم محروس، سالم فهد الظنحاني، عيسى أحمد البلوشي، محمود بدر، جادين أيتيبا «هجوم». ويخوض منتخبنا الوطني في السابعة من مساء غد الخميس مباراة ودية أمام منتخب طاجيكستان على ملعب جبل علي.



وكان أبيض الناشئين قد اختتم أخيراً معسكره الخارجي في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الذي أقيم خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري، وخاض فيه ثلاث مباريات ودية، خسر من الهند «0-1» في المباراة الأولى، ثم عاد وحقق الفوز على الهند «5-1» في الودية الثانية، فيما تعادل إيجابياً مع تايلاند «1-1» في الودية الثالثة التي أقيمت في اليوم الختامي لمعسكر بانكوك.