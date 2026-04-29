عصام عبدالله: نهائيات الكبار تُكسب ولا تُلعَب هكذا كلاسيكو العين والوحدة

في قراءة فنية عميقة لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين العين والوحدة بعد غد الجمعة على ملعب استاد محمد بن زايد، أكد المحلل الفني عصام عبدالله، أن المواجهة المرتقبة تتجاوز كونها مجرد مباراة على لقب، بل هي قمة استثنائية ينتظرها الشارع الرياضي بشغف كبير، معتبراً أن وصول هذين القطبين تحديداً للمشهد الختامي يمنح البطولة رونقاً خاصاً ويؤكد هيبة ومكانة الفريقين في سجلات الكرة الإماراتية.



وفي تحليل تكتيكي لظروف المباراة، أكد عصام عبدالله أن النهائيات الكبرى تُكسب ولا تُلعَب مستشهداً بنهائي نسخة ما قبل عامين، حين فرض العين سيطرة تامة واستحواذاً كبيراً على الكرة، بينما كان الوحدة منقوصاً عددياً بـطرد لاعب ومع ذلك استطاع بذكاء الميدان خطف هدف الفوز والتتويج باللقب، وأضاف: في النهاية، لا أحد يذكر تفاصيل الاستحواذ أو عدد الركنيات، بل يذكر التاريخ الرقم المسجل، والواقع الآن يقول إن الوحدة يمتلك 3 ألقاب في هذه المسابقة مقابل لقبين للعين.



وأوضح عصام عبدالله، أن الوحدة ورغم ابتعاده عن منصات تتويج الدوري وكأس رئيس الدولة لعدة سنوات، إلا أنه ظل رقماً صعباً في هذه المسابقة، ما يعكس شخصية النادي القوية وقدرته على المنافسة تحت الضغوط. وأشار إلى أن العنابي الذي شهد موسمه تقلبات فنية وتغييرات في الأجهزة التدريبية، يطمح لإنقاذ موسمه من خلال هذه البطولة، مؤكداً أنه من الظلم أن يخرج فريق بقيمة الوحدة وقاعدته الجماهيرية العريضة خالي الوفاض هذا العام، وخاصة مع البصمة المرتقبة للمدرب حسن العبدولي الذي قد يغير شكل الفريق تكتيكياً رغم قصر المدة التي تولى خلالها قيادة الفريق.



وعلى الجانب الآخر، يرى عصام عبدالله، أن العين يدخل اللقاء بطموحات تحطيم الأرقام، حيث يضع نصب عينيه حلم الثلاثية التاريخية هذا الموسم كونه منافساً شرساً في الدوري ومرشحاً لكأس رئيس الدولة بجانب هذا النهائي، وأشار إلى أن العين في هذه المرحلة من الموسم، والتي سيخوض فيها ثلاث مواجهات مصيرية في ظرف أيام، يحتاج إلى النتيجة أكثر من الأداء، فالفوز وحصد النقاط هما الأولوية القصوى حالياً، حتى وإن غابت المتعة البصرية التي اعتادها الجمهور.



واختتم عصام عبدالله حديثه بالتأكيد أن كفة الفريقين متساوية فنياً إلى حد كبير، وأن الملعب سيكون هو الفيصل الوحيد، وأعرب عن أمنياته بأن تخرج المباراة بصورة تليق بسمعة الكرة الإماراتية المتطورة، وأن يستمتع الجمهور بسهرة كروية تعكس الوجه المشرف والاحترافي للرياضة في الدولة، متمنياً التوفيق للفريقين في تقديم ملحمة كروية تبقى عالقة في الأذهان.