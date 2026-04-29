مواهب شباب الأهلي حضور محلي وامتداد عالمي لجيل يصنع المستقبل



فرض نادي شباب الأهلي حضوره بقوة في قائمة نخبة المواهب بدوري أدنوك للمحترفين، بعدما ضمت خمسة من لاعبيه ضمن أفضل 20 لاعباً تحت 23 عاماً، وفق تصنيف تحليلي دقيق يستند إلى بيانات الأداء حتى الجولة 22، في مشهدٍ يعكس تحول كرة القدم الإماراتية إلى منصة لصناعة النجوم.



والقائمة، التي أعدها مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والرياضية، لم تعتمد على الأرقام التقليدية فقط، بل دمجت مؤشرات الأداء الفردي والجماعي، لتقديم قراءة فنية أعمق لتطور اللاعبين الشباب.



ومنح المرصد تقييمات مرتفعة لكل من كوان سانتوس، برينو ليموس، ريكلمي هيرنانديز، محمد جمعة المنصوري، وماتيوس ليما، في دلالة واضحة على جودة المشروع الفني داخل النادي.

ورغم هذا الزخم الفردي، يعيش شباب الأهلي مفارقة تنافسية، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق مريح لصالح العين الذي يقترب بثبات من حسم اللقب، ما يعكس الفجوة بين التميز الفردي والانسجام الجماعي في سباق البطولة.



ولم تخل القائمة من أسماء لامعة أخرى في الدوري، حيث برز لاعبا العين مارسيل راتنيك وأمادو نيانغ، ومن الوحدة جوجا أوليفيرا وبراهيما ديارا وفيفور أوغبو، إلى جانب سياكا سيديبي وغابرييل فاريتا من الوصل، ومامادو كوليبالي وريتشارد أكونور من الجزيرة، وعبدالله توري وفيليب موتا من النصر، إضافة إلى غيلهيرمي بيرو وفيكتور هنريكي من عجمان، ومارو كاتينيتش ولياندرينيو فيانا من الشارقة.



وعلى الصعيد العالمي، وسع المرصد نطاق رؤيته عبر دراسة شملت 67 دورياً، معتمداً على بيانات «إمبكت» التي تحلل أداء اللاعبين في ثمانية مجالات لعب، إلى جانب قوة المباريات، النتائج، وعدد الدقائق، ما يمنح التصنيف بعداً علمياً يعكس القيمة الفنية الحقيقية للمواهب الصاعدة.



وضمت القائمة العالمية أسماء بارزة ترسم ملامح الجيل القادم، مثل باو كوبارسي في قلب الدفاع، ووارن زاير-إيمري في مركز الظهير، وألكسندر بافلوفيتش في وسط الملعب، وكينان يلدز في الوسط الهجومي، ولامين يامال كصانع لعب، وفيتور روكي في الهجوم.



كما أشار التقرير إلى بروز مبكر لنجوم صغار مثل لينارت كارل، كونستانتينوس كاريتساس، وكريم ألاجبيغوفيتش، في مؤشر على تسارع نضج المواهب عالمياً، بينما سجل لاعبون من خارج الدوريات الكبرى حضوراً قوياً، أبرزهم ميكا جودتس من أياكس، وأندرياس شيلدروب من بنفيكا، وكارلوس فوربس من كلوب بروج.



وفي مشهد يعكس تنوع الجغرافيا الكروية، تصدر فيتور روكي لاعب بالميراس، قائمة أمريكا الجنوبية، إلى جانب لاوتارو دي لولو وميلتون ديلجادو من بوكا جونيورز، فيما جاء أرماندو جونزاليس لاعب تشيفاس في صدارة أمريكا الشمالية والوسطى، بينما مثل مصعب الجوير لاعب القادسية ترتيب اللاعبين في قارة آسيا.



وفي المحصلة، لا يقدم التقرير مجرد قائمة أسماء، بل يرسم خريطة لمستقبل اللعبة، حيث لم تعد المواهب الشابة مشاريع مؤجلة، بل قوى حاضرة تعيد تشكيل ملامح كرة القدم محلياً وعالمياً.