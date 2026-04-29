زايكوف مدافع عجمان: جودة الحياة في الإمارات ساعدتني على الاستقرار والعطاء



قال المقدوني جوكو زايكوف، مدافع عجمان، إنه سعيد بتجربته مع فريقه في موسمه الأول، ويرى أنها كانت ناجحة، مشيراً إلى أن شعوره بالاستقرار لعب دوراً كبيراً في عطائه داخل الملعب، وأضاف: الحياة في الإمارات وفرت لي ولعائلتي كل مقومات الراحة، من أمن واستقرار وجودة معيشة، كل ذلك انعكس إيجاباً على تركيزي مع الفريق، وشجعني على تقديم أفضل ما عندي، لذلك نحن كعائلة نفضل الاستمرار والاستقرار في الإمارات، وأمتلك رغبة واضحة في مواصلة مشواري مع الفريق.



وذكر زايكوف أن الأجواء داخل نادي عجمان تمثل عاملاً مهماً في استقراره الفني، مؤكداً أنه يشعر براحة كبيرة داخل الفريق، في ظل الروح العائلية التي تجمع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إلى جانب حالة التعاون والترابط التي تسود الجميع، وهو ما يجعل بيئة العمل مثالية لتقديم أفضل المستويات.



وأكد مدافع «البرتقالي» أنه ظل يحرص على المشاركة وتقديم مستويات ترضي الجميع، مبيناً أن حرصه مستمر على تقديم مستوى ثابت يساعد الفريق على تحقيق نتائج في بقية مباريات الموسم، وأثنى زايكوف على مستوى بطولة الدوري، وقال إنه يتميز بالقوة والتنافسية العالية بفضل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين سواء من المواطنين أو الأجانب، ما يجعل كل مباراة تحمل تحدياً خاصاً.



وأوضح أن الصراع بين عدة فرق حتى الجولات الأخيرة على البقاء في الدوري يعكس قوة المنافسة، مشيراً إلى أن فرق النصف الثاني من جدول الترتيب تقدم مستويات قوية دون أن يضمن أي فريق الفوز في المباراة بعكس ما يحدث في العديد من الدوريات، وأشار المدافع المقدوني أيضاً إلى أن سباق اللقب، رغم اقتراب العين، لا يزال مشتعلاً، وهو ما يعكس جودة الفرق وتوازنها.



وعن وضع عجمان في الدوري والذي يحتل فيه حالياً المركز السابع برصيد 27 نقطة، قال زايكوف إن فريقه قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات، لكنه لم ينجح في الحفاظ على الاستمرارية في النتائج، مؤكداً أن الطموح كان أكبر من ذلك، وأضاف: سنعمل خلال الجولات الثلاث المتبقية من المنافسة على حصد النقاط مع تقديم مستويات متميزة، من أجل إنهاء الموسم بصورة إيجابية ترضي تطلعات الجميع.