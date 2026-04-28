الإمارات أول آسيا وثالث العرب في تصنيف «الميني فوتبول»

وضع تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة منتخبنا الوطني في المركز الأول آسيويًا، والثالث عربيًا، والسادس عشر عالميًا، بحسب التقرير الصادر مساء أمس.

وتصدر منتخب أذربيجان تصنيف المنتخبات العالمية، وجاء المنتخب الصربي في المركز الثاني، والمنتخب الروماني في المركز الثالث، بينما حل المنتخب الليبي في المركز الثاني عشر، ونظيره المغربي في المركز السابع عشر.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن التصنيف الدولي الجديد مرتبط بآخر المشاركات الدولية خلال خمس سنوات، موضحًا أن المراكز التي حصل عليها منتخبنا الوطني جاءت استنادًا إلى مشاركته في خمس بطولات دولية، وتأهله إلى ربع نهائي مونديال 2023، ثم مشاركته في بطولة آسيا 2025، التي شهدت فوزه بالمركز الثالث، وصولًا إلى حجز موقعه في مونديال أذربيجان 2025، بالإضافة إلى بطولة أوزبكستان الدولية 2025، التي حقق خلالها المركز الرابع، وجميعها ساهمت في رفع تصنيفه.

وأشار إلى أن المشاركات الدولية والقارية، ونتائج الفوز والتعادل وتسجيل الأهداف، لها حسابات نقاط محددة في التصنيف الدولي، موضحًا أن منتخبنا الوطني على أعتاب مراحل متطورة خلال الفترة المقبلة، بعد الطفرة التي شهدتها اللعبة مؤخرًا، وتنظيم العديد من البطولات المحلية مثل الدوري وكأس الإمارات، بجانب فوز فريق «بيرنجريف يونايتد» الإماراتي بلقب النسخة الأولى لبطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة 2025.