فريق الإمارات بطل دوري تحت 11 سنوات «ج»

تُوج فريق الإمارات ببطولة دوري تحت 11 سنوات «ج» للموسم 2025 - 2026 بعد فوزه على فريق التعاون «14 – 0» في المباراة التي جمعتهما أمس على الملعب الفرعي لنادي الإمارات في رأس الخيمة.



سجل أهداف الإمارات، حمدان سعود، إيرتون بوتس «3 أهداف»، عبدالرحمن المنصوري «4 أهداف»، يوسف سريس «3 أهداف»، خالد عاطف، أحمد راشد، عمر الشريدي. وقام عبدالحكيم بلهون عضو لجنة المسابقات، بتسليم الجهاز الفني والإداري وأشبال الإمارات درع مسابقة الدوري والميداليات الذهبية.



جاء تتويج فريق الإمارات بلقب الدوري في ختام الجولة الـ25، قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، بعدما وصل رصيده إلى 60 نقطة، منفرداً بقمة الدوري بفارق 27 نقطة عن أقرب منافسيه فريق الشارقة، صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.