ختام مهرجان البراعم مواليد 2019 في دبي

اختُتم أمس، السبت، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، التجمع السابع والأخير من فعاليات مهرجان البراعم مواليد 2019، الذي أقيم في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 25 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة عكست الاهتمام بتطوير الفئات العمرية في مختلف الأندية الإماراتية.

وشارك في هذا المهرجان 206 لاعبين مثلوا 12 فريقاً من 11 نادياً، هي: الجزيرة، الوحدة، العين، شباب الأهلي، النصر، الوصل، الشارقة، عجمان، الإمارات، العربي، وفالكون، حيثُ خاض اللاعبون 144 مباراة على مدار سبعة تجمعات.

حضر المباريات ومراسم التتويج فهد علي الكسار، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وقام بتتويج الفرق واللاعبين المشاركين في المهرجان.

وشهدت مهرجانات البراعم مواليد 2017 و2018 و2019 خلال الموسم الحالي، مشاركة 1332 لاعباً، خاضوا 737 مباراة، وهي أرقام تعكس حجم الاهتمام الكبير بهذه الفئات، وحرص اتحاد الكرة على توفير بيئة لعب منتظمة تسهم في تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم بشكل فعال، ضمن بيئة تعليمية واحتفالية في الوقت ذاته، مع أهمية استمرارية التعاون المشترك بين اتحاد الكرة والأجهزة الفنية في الأندية خلال الفترة القادمة لمواصلة تطوير هذه المواهب الصغيرة.