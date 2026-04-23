شباب الأهلي يترقب قرار الانضباط الآسيوي ويتدرب في الجوهرة تحت ضغط الشائعات

تترقب بعثة شباب الأهلي في مدينة جدة قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما انتهت اللجنة من الاستماع إلى رأي لجنة الحكام بالاتحاد القاري، بشأن الدوافع التي بنى عليها النادي الإماراتي احتجاجه على إلغاء الهدف الذي سجله الفريق في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها مساء اليوم، بخصوص رفض أو قبول الاحتجاج، بما يتضمنه من مطالب، أبرزها إعادة المباراة التي انتهت بفوز ماتشيدا بهدف دون مقابل، وتأهله إلى المباراة النهائية المقررة السبت المقبل أمام الأهلي السعودي.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع قرار اللجنة، انتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشير إلى رفض إعادة المباراة، واعتبار ما حدث خطأ تحكيميًا وليس خطأً فنيًا، وبالتالي لا يستوجب إعادة اللقاء.

و يواصل شباب الأهلي تدريباته اليومية في الملاعب التدريبية في استاد الجوهرة وكان عبد المجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، قد أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة أنه في حال صدور قرار برفض الاحتجاج، سيقوم النادي بتصعيد الأمر.

وفي هذه الحالة، من المنتظر أن يتقدم شباب الأهلي باستئناف لدى الاتحاد الآسيوي على قرار لجنة الانضباط، وإذا استمر القرار ضد مصلحة النادي، سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس».