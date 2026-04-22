رقم يكشف مفارقة شباب الأهلي الغريبة في نصف النهائي الآسيوي



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن أرقام لافتة من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي خسرها شباب الأهلي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، رغم استحواذ «الفرسان» على الكرة بنسبة بلغت 70 %، وهي ثاني أعلى نسبة استحواذ للفريق في مباراة يخسرها ضمن البطولة منذ عام 2013، بعد نسبة 71.6 % التي سجلها في خسارته أمام الاستقلال الطاجيكي في أبريل 2021، وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة استحواذ ماتشيدا 30 %، وهي الأدنى للفريق الياباني في مباراة حقق فيها الفوز هذا الموسم.



بينما واصل ماتشيدا زيلفيا نتائجه اللافتة بفوزه على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، في ثالث مباراة متتالية له بالنتيجة ذاتها، ليصبح رابع فريق فقط في تاريخ البطولة يحقق ثلاثة انتصارات متتالية بنتيجة 1 ـ 0. كما حافظ الفريق على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً، والسابعة هذا الموسم، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق المشاركة.



وعلى المستوى الدفاعي، رفع دايهاتشي أوكامورا رصيده إلى 65 إبعاداً مع ماتشيدا زيلفيا هذا الموسم، بعد تسجيله 13 إبعاداً في مباراة الأمس، ليأتي خلف شجاع خليل زاده لاعب تراكتور إف سي صاحب 66 إبعاداً، كما حقق أوكامورا 10 إبعادات أو أكثر في ثلاث مباريات، وهو رقم يتساوى فيه مع أعلى المعدلات المسجلة.



واستعرض الاتحاد الآسيوي، أهم الأرقام في المباراة الثانية للدور نصف النهائي، والتي جرت بين الأهلي السعودي وفيسيل كوبي الياباني، وأشار إلى أن فوز الأهلي يؤهله لبلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد ظهوره الأول في نسخة 2012، فيما تتواصل معاناة الفريق الياباني الذي ودع من نصف النهائي للمرة الثانية، رغم بلوغه هذا الدور في مشاركته الأولى عام 2020.

وفي الجانب الفردي، أصبح غالينو خامس لاعب فقط يسجل في مباراتين متتاليتين مع الأهلي السعودي في البطولة منذ 2013، فيما يبقى رياض محرز صاحب السلسلة الأطول بتسجيله في ثلاث مباريات متتالية بين مارس وأبريل 2025.



كما سجل يوشينوري موتو هدفاً لفيسيل كوبي في مباراته أمام الأهلي، ليصل إلى ثالث مساهمة تهديفية متتالية له في البطولة، وهو الرقم ذاته الذي يملكه زميله يويا أوساكو حالياً داخل الفريق الياباني.



وبات الأهلي السعودي على بعد مباراة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في التتويج باللقب لموسمين متتاليين في حقبة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم مشواره الصعب، حيث حسم تأهله في دور الـ16 بهدف متأخر من ركلة حرة عبر رياض محرز أمام الدحيل القطري، قبل أن يعود في النتيجة أمام كل من جوهور دار التعظيم وفيسيل كوبي في ربع النهائي ونصف النهائي، وسط تطلعات جماهيره إلى ليلة أقل توتراً في النهائي المرتقب.



وفي المقابل، اكتفى فيسيل كوبي بخمس تسديدات فقط على مرمى الأهلي في مباراتهما الأخيرة، وهو أدنى عدد محاولات للفريق الياباني في مباراة واحدة ضمن البطولة هذا الموسم.



واختتم الاتحاد الآسيوي تقريره، موضحاً أن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بات على بعد خطوة واحدة فقط من حسم هوية البطل، بعد تأهل الأهلي وماتشيدا زيلفيا إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل، بعد تجاوزهما منافسين أقوياء في الدور قبل النهائي.