حمد المقبالي: الحكم نجح في إخراج شباب الأهلي من البطولة الآسيوية



عبر عدد من لاعبي شباب الأهلي، عن استغرابهم من الحالة الجدلية التي رافقت الهدف الملغى للفريق في مباراتهم أمام ماتشيدا زيلفيا، في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليفوز الفريق الياباني بهدف دون مقابل، ويتأهل لخوض المباراة النهائية السبت المقبل، أمام الأهلي السعودي.



وأكد حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، أن حكم المباراة كان يرغب في خروج فريقه من البطولة ونجح في ذلك بالفعل، موضحاً أن المشهد داخل الملعب كان مربكاً وصعب الفهم في لحظته، وأشار إلى أن اللعب استمر بشكل طبيعي بعد صافرة الحكم، ما دفعهم إلى التعامل مع اللقطة على أنها سليمة، وصولاً إلى تسجيل الهدف والاحتفال به.



وأوضح أن الحكم وفق ما بدا له ولزملائه سمح باستمرار اللعب، ولم تصدر أي إشارة فورية بإيقافه، وهو ما عزز قناعتهم بصحة الموقف داخل أرضية الملعب.



وأكد أن الوصول إلى المرمى والاحتفال بالهدف قبل العودة لإلغائه خلق حالة من الإحباط والارتباك، خاصة أن القرار جاء متأخراً بعد اكتمال اللقطة، وهو ما جعل الموقف أكثر تعقيداً بالنسبة للاعبين الذين لم يدركوا سبب التغيير في حينه.



واختتم بالإشارة إلى أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى وضوح أكبر في إدارة المباريات، لتفادي تكرار مشاهد مشابهة تؤثر على تركيز اللاعبين وسير اللقاء.