الانضباط تغرم عجمان 10 آلاف درهم



قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة فرض حزمة من العقوبات والغرامات على عدد من الأندية، على خلفية مخالفات تتعلق بقرارات لجنة الطب الرياضي وسلوكيات داخل الملعب، وذلك ضمن بطولات مختلفة.



ففي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تم تغريم نادي عجمان مبلغ 10 آلاف درهم، لعدم التزامه بتحديث البيانات المكانية للنادي، بالمخالفة لقرارات لجنة الطب الرياضي.



كما وجهت اللجنة عقوبة لفت نظر لكل من أندية كلباء والشارقة وبني ياس والبطائح، لذات المخالفة خلال البطولة.



وعلى مستوى دوري أندية الدرجة الأولى، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي جلف يونايتد بقيمة 10 آلاف درهم، لعدم تحديث البيانات المكانية، فيما تم توجيه عقوبة لفت نظر لأندية الحمرية ويونايتد والاتفاق بسبب المخالفة نفسها.



أما في دوري أندية الدرجة الثانية، فقررت اللجنة إيقاف المدير الفني لنادي الاتحاد، جواو باولو موتا ماريا، لمدة 6 مباريات، مع تغريمه 6 آلاف درهم، وذلك على خلفية محاولة الاعتداء على حكم المباراة.



كما تقرر إيقاف لاعب نادي الرمس، إيلانو لورينزو، لمدة 4 مباريات، وتغريمه 4 آلاف درهم، بعد اعتدائه على أحد لاعبي الفريق المنافس دون كرة.



وتأتي هذه القرارات في إطار سعي اتحاد الكرة لفرض الانضباط وتطبيق اللوائح بشكل صارم، سواء فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية أو السلوكية داخل المنافسات.