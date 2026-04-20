تفوق اقتصادي بأكثر من 100% لشباب الأهلي قبل الموقعة الآسيوية

تُظهر المؤشرات المالية تفوقًا لافتًا لشباب الأهلي على منافسه ماتشيدا زيلفيا، قبل مواجهتهما المرتقبة مساء غدٍ الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تتجاوز القيمة السوقية للفريق الإماراتي نظيره الياباني بأكثر من 100%.

وبحسب تقديرات «ترانسفير ماركت» لعام 2026، تبلغ القيمة السوقية لشباب الأهلي نحو 42.8 مليون دولار، ما يجعله من بين الأعلى قيمة في دوري أدنوك للمحترفين، بفضل امتلاكه كوكبة من اللاعبين الدوليين والمحترفين أصحاب الخبرة.

ويتصدر النجم الإيراني سردار أزمون قائمة لاعبي الفريق من حيث القيمة السوقية، بنحو 7 ملايين دولار حتى أبريل 2026، في ظل دوره المحوري في الخط الهجومي، إلى جانب عناصر أخرى ساهمت في رفع القيمة الإجمالية للفريق.

وفي المقابل، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لماتشيدا زيلفيا نحو 20.7 مليون دولار، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا على مستوى الإمكانات الاقتصادية، إلا أن الفريق الياباني عوض ذلك بالاعتماد على التنظيم الجماعي والاستثمار الذكي في المواهب.

ويبرز ضمن صفوف ماتشيدا كل من المدافع إبراهيم دريشيفيتش بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار، والحارس شوغو تاني بقيمة تقدر بنحو 1.6 مليون دولار، كأبرز الأسماء من حيث القيمة السوقية.

ورغم هذا الفارق المالي، نجح الفريق الياباني في فرض نفسه بقوة خلال النسخة الحالية من البطولة، بعدما بلغ الدور نصف النهائي وحقق مفاجأة كبيرة بإقصاء الاتحاد السعودي، أحد أبرز المرشحين، ما يؤكد أن الأرقام وحدها لا تحسم المواجهات، وأن الحسم سيكون داخل المستطيل الأخضر.