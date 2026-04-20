ميزان الأرقام يميل لشباب الأهلي قبل نصف النهائي الآسيوي

تكشف لغة الأرقام عن أفضلية نسبية لشباب الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام ماتشيدا زيلفيا، مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يُنتظر أن يكون حافلًا بالندية والتكافؤ.

وخاض شباب الأهلي 10 مباريات في النسخة الحالية، بداية من مرحلة دوري الغرب وحتى بلوغ المربع الذهبي، سجل خلالها 20 هدفًا بمعدل هدفين في المباراة، مقابل استقبال 16 هدفًا بمعدل 1.6 هدف، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات، مع متوسط استحواذ بلغ 49.4%.

بينما لعب ماتشيدا 11 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا بمعدل 1.5 هدف في اللقاء، واستقبل 7 أهداف فقط بمعدل 0.6 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، مع نسبة استحواذ بلغت 44.7%، ولم يتعرض أي من الفريقين لحالات طرد خلال مشوارهما في البطولة.

أرقام «الفرسان»

تعكس أرقام شباب الأهلي نزعة هجومية واضحة، حيث يبلغ متوسطه في المباراة الواحدة 13 تمريرة مفتاحية، و6.3 تسديدة، و3.3 فرصة محققة، مقابل إهدار 1.9 فرصة.

كما سجل 9.5 اعتراض، و16.7 تدخلًا، و24.5 عملية استخلاص للكرة، إلى جانب 1.9 تصدٍ، و10.8 أخطاء، و1.2 حالة تسلل، و7.8 ركلات مرمى، و17.1 رمية تماس، و1.6 بطاقة صفراء.

ويبلغ عدد تمريرات الفريق 349 تمريرة في المباراة بدقة 83.8%، فيما يصل متوسط التمريرات الطويلة إلى 13.1 تمريرة بدقة 50.6%، مع 49.2 مواجهة ثنائية بدقة نجاح 54.4%.

ماتشيدا

على الجانب الآخر، يظهر ماتشيدا توازنًا دفاعيًا واضحًا، حيث يبلغ متوسطه 14 تمريرة مفتاحية، و4.7 تسديدة، و2.5 فرصة، مع إهدار 1.6 فرصة.

كما سجل 8.5 اعتراض، و12.2 تدخلًا، و28.2 استخلاصًا للكرة، و3 تصديات، و10.4 أخطاء، و1.4 حالة تسلل، و5.8 ركلات مرمى، و19 رمية تماس، و0.9 بطاقة صفراء.

ويصل عدد تمريرات الفريق الياباني إلى 321 تمريرة بدقة 79.7%، مع 18.7 تمريرة طويلة في المباراة بدقة 44.2%، و45.5 مواجهة ثنائية بدقة 53%.

وبين قوة شباب الأهلي الهجومية، وتماسك ماتشيدا الدفاعي، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث قد تحسمها التفاصيل الصغيرة، في صراع يتجاوز الأرقام إلى أرض الملعب، في طريق البحث عن بطاقة العبور إلى النهائي القاري.