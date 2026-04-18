فيتوريا: مواجهة النصر صعبة.. والوصل يستحق فرحة الفوز



قال روي فيتوريا، مدرب الوصل، إن مواجهة النصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، مساء غد الأحد، لن تكون سهلة، في ظل قوة المنافس الذي وصفه بأنه من أفضل فرق آسيا والمنطقة، مشيراً إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم والأسماء اللامعة، لكنه أشار أيضاً إلى قوة فريقه وجاهزيته البدنية والمعنوية للقاء.



وأوضح فيتوريا أنه يواجه بعض الصعوبات في صفوف فريقه، بسبب الإصابات، لكنه شدد على أنه يعشق مثل هذه التحديات والمباريات الكبيرة، معتبراً أنها تمثل فرصة حقيقية لإظهار شخصية الفريق، وقدرته على المنافسة.



وأشار مدرب الوصل إلى أن اللقاء يحمل طابعاً عاطفياً بالنسبة له، نظراً لكونه سبق أن درب النصر، وقضى معه فترة جيدة، ما يمنح المواجهة بعداً خاصاً، رغم تركيزه الكامل على قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.



وذكر فيتوريا أن الوصل فريق جيد، ويملك عناصر مميزة قادرة على الظهور بشكل قوي، مؤكداً أن التحضيرات خلال الأيام الماضية سارت بشكل جيد، وأن الفريق يستحق إسعاد جماهيره وتحقيق الفوز.



ووجه فيتوريا رسالة للاعبيه، شدد خلالها على أن الكثير من اللاعبين يتمنون خوض مثل هذه المباريات الكبيرة، ما يتطلب منهم تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، مؤكداً أهمية الظهور بمستوى قوي، والعمل بكل جدية من أجل نيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.