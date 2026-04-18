جيسوس: جاهزون لمواجهة الوصل وطموحنا اللقب الآسيوي



أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، جاهزية فريقه لمواجهة الوصل، غداً الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، مشدداً على أن هدف فريقه واضح، ويتمثل في الفوز ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة.



وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء، إن فريقه يدخل المباراة بطموح كبير، لا يتوقف عند تخطي الوصل والتأهل فقط، ولكنه يمتد إلى المنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، مشيراً إلى أن هذه الطموحات تعكس ثقة اللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم في المواجهات الحاسمة.



وأوضح المدرب البرتغالي أن الوصل سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن النصر عازم على تحقيق الفوز، ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة الآسيوية.



وذكر مدرب النصر أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة، في ظل الانسجام والتركيز الكبير من اللاعبين، مؤكداً أن الجميع يدرك أهمية المباراة وصعوبتها، ما يتطلب تقديم أداء قوي ومتماسك من أجل تحقيق الهدف المنشود، ومواصلة الطريق نحو اللقب.