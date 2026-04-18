الوصل يواجه تحدي النصر في الآسيوية



يستقبل الوصل ضيفه النصر السعودي عند السادسة مساء غدٍ الأحد على ملعب استاد زعبيل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان إلى نيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.



وكان الوصل قد بلغ مرحلة دور ربع النهائي بعد مشوار حافل ومميز في البطولة بنيله صدارة المجموعة الأولى وتفوقه على الزوراء العراقي في المرحلة السابقة، مقدماً مستويات قوية أكدت طموحاته القارية وقدرته على مواصلة مشواره نحو اللقب وسط دعم كبير من قاعدته الجماهيرية.



وأكمل «الإمبراطور» تحضيراته للقاء بروح معنوية عالية وسط اهتمام كبير عكس رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز، مع وضع اللمسات الأخيرة للقاء بقيادة المدرب روي فيتوريا الذي يضع تركيزاً كبيراً على اللقاء المصيري الحاسم بعد أن فقد الفريق فرصته في الفوز بلقب بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 36 نقطة.



ولن تكون مهمة الوصل سهلة في مواجهة منافسه النصر الذي تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة في مشواره الآسيوي، وتخطى أركاداغ التركماني في الدور السابق من البطولة، كاشفاً عن قوته في البطولة التي لم يتعرض خلالها للخسارة حتى الآن، كما يشهد الموسم الحالي تفوقه محلياً بتربعه على صدارة الدوري السعودي، ما يؤكد صعوبة مهمة «الإمبراطور» العازم على نيل بطاقة التأهل، خاصة أن المواجهة تقام على ملعبه ووسط جماهيره.



مواجهة ثانية



وتشهد البطولة مباراة ثانية في المرحلة ذاتها على ملعب استاد زعبيل، تجمع الأهلي القطري والحسين الأردني عند الحادية عشرة مساء، ويلتقي المتأهل من المباراتين في مباراة نصف النهائي المحدد لها الأربعاء المقبل على الملعب نفسه.