شكوك حول مشاركة أزمون أمام بوريرام في ربع النهائي



تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم سردار أزمون مع شباب الأهلي، في مواجهته المرتقبة أمام بوريرام يونايتد، المقررة في تمام الساعة 8:15 مساء اليوم السبت بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن ختام منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وتشير الأنباء إلى تعرض أزمون لإصابة طفيفة خلال التدريبات الأخيرة، ما يرفع من احتمالية غيابه عن اللقاء، أو على الأقل عدم الدفع به ضمن التشكيلة الأساسية، في ضربة محتملة للخط الهجومي للفريق.



وقد تتفاقم معاناة «الفرسان» في حال تأكد غياب النجم الإيراني، خاصة في ظل قائمة الغيابات التي تضم كلاً من يحيى الغساني، ونيمانيا ماكسيموفيتش، وماتيوس هنريكي، وكايكي فرنانديز، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير لإيجاد البدائل المناسبة.



ويدخل شباب الأهلي المواجهة بطموح كبير لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى نهائي البطولة بمسماها السابق عام 2015، في إنجاز يسعى لتكراره والمضي قدماً نحو اللقب القاري.