معنويات عالية في الوصل لمعانقة «النصر» في الآسيوية



يحظى الوصل بدعم معنوي كبير قبل مواجهته المرتقبة أمام النصر، مساء بعد غدٍ الأحد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، خلال مواجهة تحمل طابعاً حاسماً ومصيرياً على طريق المنافسة نحو اللقب القاري الذي يطارده بقوة.



ويدخل «الإمبراطور» المواجهة باهتمام كبير، واضعاً كل ثقله من أجل تحقيق نتيجة الفوز في المباراة التي تقام على ملعبه، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية في ظل الحضور الجماهيري المنتظر، قياساً بالإقبال الواسع من قبل قاعدته الجماهيرية على شراء التذاكر والاهتمام الذي يوليه للقاء وحالة الاستنفار على مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر واضح على جاهزيته للوقوف خلف الفريق ومساندته بقوة كما اعتاد في مختلف الظروف.



ولم يتوقف الدعم عند الجماهير فقط، حيث حرصت إدارة النادي على رفع الروح المعنوية للاعبين، من خلال توفير كل سبل الدعم، إلى جانب الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب روي فيتوريا، الذي يعمل على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لتجاوز منافس قوي يمتلك خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات مع وجود عدد من الغيابات عن اللقاء.



ورغم أن نتائج الوصل على الصعيد المحلي لم تكن على مستوى الطموحات في الموسم الحالي، لكن الفريق قدم وجهاً مغايراً في مشواره الآسيوي، حيث ظهر بصورة مميزة واستحق التأهل بجدارة بعد تصدر مجموعته، قبل أن يتجاوز عقبة الزوراء العراقي في مواجهة قوية عكست شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى.



ويعتمد الوصل على مجموعة من الأسماء القادرة على صناعة الفارق، في مقدمتهم فابيو ليما، إلى جانب خيمينيز، علي صالح، ميغيل بورخا، سيريجيو بيريرا، وغيرهم من العناصر التي تمتلك الخبرة والموهبة، ما يعزز حظوظ الفريق في تحقيق الانتصار.