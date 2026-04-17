سوزا: التركيز والشخصية مفتاح عبور شباب الأهلي في القمة الآسيوية



يضع كل من شباب الأهلي وبوريرام يونايتد سلاحي الثقة بالنفس والتركيز في مقدمة أولوياتهما، عندما يلتقي الفريقان في تمام الساعة 8:15 مساء غدٍ السبت بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويدخل شباب الأهلي المواجهة مدعوماً بثقة كبيرة، بعدما حجز مقعده في هذا الدور بفوز واضح على تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، في وقت ينتظر فيه مدربه باولو سوزا التزاماً كاملاً من لاعبيه لمواصلة المشوار القاري.



وأكد سوزا، لاعب الوسط البرتغالي السابق والمتوج بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند عام 1997، أن فريقه مطالب بالحفاظ على أعلى درجات التركيز في مواجهة يتوقع أن تكون معقدة، قائلاً: «من خلال ما شاهدناه، تبدو جميع المباريات متكافئة إلى حد كبير، وهذا ما نتوقعه غداً، نعلم أننا سنواجه فريقاً قوياً، لذا ستكون المباراة صعبة».



وأضاف: «مدرب بوريرام يقوم بعمل ممتاز، وفريقه يتمتع بثبات كبير على جميع المستويات، وهو من أفضل الفرق التي قد نواجهها، لذلك علينا أن نكون في غاية التركيز، وأن نستغل كل فرصة متاحة. يجب أن نظهر رغبة قوية وشخصية حاضرة، سواء كنا نستحوذ على الكرة أم لا».



وفي المقابل، يدخل الفريق التايلاندي المواجهة بطموحات كبيرة، حيث شدد مدربه مارك جاكسون على أهمية الثقة والتركيز، مؤكداً أن فريقه لا يكتفي بالمشاركة بل يسعى للمنافسة حتى الأدوار المتقدمة.



وقال جاكسون: «إنها مباراة مهمة للغاية لنادينا، ونحن متحمسون لوجودنا هنا بعد تجاوز العديد من التحديات، نحن هنا للمنافسة، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة خصم قوي، ونريد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن، وقد أتيحت لنا فرصة متابعة شباب الأهلي عن قرب، وهو فريق قوي على الصعيدين الفردي والجماعي، لكننا نثق في أنفسنا، وفي انضباطنا وتنظيمنا وجودة لاعبينا، وهو ما يجعلنا فريقاً خطيراً».



ويذكر أن بوريرام يخوض هذه المرحلة للموسم الثاني على التوالي، بعدما بلغ ربع النهائي هذا الموسم، عقب فوزه على ملبورن سيتي بركلات الترجيح، إثر احتلاله المركز الرابع في دوري المنطقة الشرقية.