5 فوارق تمنح شباب الأهلي الأفضلية قبل المعركة الآسيوية



الفوارق بين شباب الأهلي وبوريرام يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليست بسيطة، بل هي مزيج من اختلافات فنية وتكتيكية وثقافية في أسلوب اللعب، وهو ما يجعل المواجهة بينهما مفتوحة ومثيرة في مدين جدة، ويتوقع أن تتحول في الساعة الثامنة و15 دقيقة من مساء غدٍ السبت، إلى صراع واضح بين هجوم وجودة فردية لشباب الأهلي، ضد تنظيم وانضباط جماعي للفريق التايلاندي.



ولهذا السبب، ورغم أن الفوارق الموجودة ترجح كفة «الفرسان»، ولكنها لا تصنع فريقاً مرشحاً بشكل مطلق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بل تجعل حسم المواجهة يكمن في تفاصيل صغيرة ولحظة حاسمة.



المستوى الفني والنجوم



يعتمد شباب الأهلي، على جودة فردية أعلى ولاعبين أجانب مؤثرين، ويمتلك حلولاً هجومية متنوعة وقدرة على إنهاء الفرص، وظهر ذلك بوضوح في فوزه الكبير بثلاثية نظيفة في الدور ثمن النهائي على تراكتور.



وفي المقابل، يعتمد بوريرام يونايتد، على الأداء الجماعي أكثر من الفردية، مع الانضباط والتنظيم أكثر من مهارات اللاعبين، ولذا يبرز كفريق كمنظومة، وليس كنجوم.



الأسلوب التكتيكي



يركز شباب الأهلي على الأسلوب الهجومي المباشر والسريع، ويعتمد على الضغط العالي والتحولات الهجومية، ويفضل السيطرة وصناعة الفرص.



بينما يعتمد بوريرام يونايتد، على الدفاع المنظم والصلب، واللعب على الهجمات المرتدات السريعة، ويتميز بالانضباط التكتيكي والتمركز الجيد.



الخبرة القارية



يملك شباب الأهلي، خبرة أكبر في المنافسات الآسيوية على مستوى غرب القارة، ويلعب في بيئة تنافسية قوية من خلال دوري أدنوك للمحترفين، فيما يعتبر بوريرام يونايتد، قوة ضاربة في شرق آسيا، وهو من الفرق المعتادة على الأدوار المتقدمة آسيوياً، ويملك استقراراً فنياً وإدارياً.



الحالة الفنية الحالية



يدخل شباب الأهلي لقاء الغد، قادماً من فوز كبير وثقة عالية في الدور ثمن النهائي الآسيوي، ويظهر تصاعداً في الأداء تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، أما الفريق التايلاندي، فيعيش حالة من النتائج المستقرة مؤخراً، وهو من الفرق الصعب خسارتها، لأنه يملك توازناً دفاعياً واضحاً.



نقطة الحسم



يتفوق شباب الأهلي في الحسم الهجومي، والمهارات الفردية، بينما يتفوق بوريرام يونايتد في الانضباط الدفاعي، واللعب الجماعي، ما يتوقع معه مواجهة مثيرة وقوية، وحافلة بالندية من الفريقين، الباحث كل منهما عن حجز مقعد في الدور نصف النهائي للبطولة الأهم آسيوياً على صعيد الأندية.