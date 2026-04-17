وليد عباس يحذر من الأخطاء قبل مواجهة شباب الأهلي وبوريرام



يدخل وليد عباس قائد شباب الأهلي، وكينيث دوغال لاعب بوريرام يونايتد، مواجهة لا تقبل الهفوات حين يلتقي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في مباراة تقام يوم السبت، وسط ترقب كبير لموقعة تحسم بالتفاصيل الصغيرة أكثر من الأسماء.



ويبرز المخضرم وليد عباس، قائد دفاع شباب الأهلي، الذي يخوض هذه المرحلة من البطولة حاملاً طموحاً لا يقل عن منافسه، ورغبة في ختم مسيرته الطويلة منذ 2013 بأفضل صورة ممكنة.

ويحذر عباس من خطورة المنافس التايلاندي، مؤكداً أن أي خطأ قد يكون مكلفاً في مواجهة بهذا الحجم.



وقال: «ستكون مباراة صعبة جداً أمام بطل تايلاند، وعلينا التعامل معها بأقصى درجات التركيز. هذه من أصعب البطولات من حيث المستوى، وكل فريق يمتلك الجودة التي تجعله قادراً على معاقبة أي خطأ».



وتابع: «هدفنا واضح، ونعمل من أجل تحقيقه، ويجب أن نحافظ على مستوانا، لأن أي تراجع بسيط قد يكلفنا كثيراً أمام فريق منظم وقوي».



وعلى طرف المواجهة، يظهر الأسترالي كينيث دوغال، مدافع بوريرام، مدفوعاً بخبرة النسخة الماضية التي شهدت وصول فريقه إلى نفس الدور قبل الخروج أمام حامل اللقب الأهلي، حيث يرى أن الفريق بات أكثر نضجاً وجاهزية لتصحيح المسار.



وقال دوغال: «من الرائع العودة مجدداً، التواجد هنا لعامين متتاليين إنجاز كبير، ونتطلع لمباراة الغد من أجل تحقيق الفوز، ومن الصعب مقارنة الفرق، لكننا نشعر أننا أكثر نضجاً هذا العام، واستفدنا من تجربة الموسم الماضي».



وأضاف: «مررنا ببعض اللحظات الصعبة في دور المجموعات، لكننا جاهزون الآن، ونعرف أن الفريق الإماراتي قد يكون أكثر تأقلماً مع الأجواء، لكننا مستعدون لتقديم أداء قوي».