منافسات قوية في ختام دوري الإمارات للقوس والسهم

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم إقامة منافسات الجولة الأخيرة من دوري الإمارات بنادي شرطة الشارقة، غدًا السبت، بمشاركة 52 لاعبًا ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

وأكد الاتحاد، في بيان له، اعتماد القوائم المشاركة في ختام البطولة بعد منافسات قوية في المراحل الماضية، واكتمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لإقامة اليوم الختامي، وتتويج الفائزين في الفئات المختلفة.

وقال حميد سبت الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات، إن نجاح الدوري يمثل مرحلة محورية في تطور المنتخبات الوطنية، لدوره النوعي في تعزيز قدرات المشاركين وتطوير مستوياتهم من خلال خوض المنافسات لمختلف الأعمار، لاسيما أن المنتخب الوطني على أعتاب مشاركات دولية قوية في بطولتي آسيا خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وبطولة غرب آسيا في أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف بناء قاعدة قوية من الممارسين للعبة، واكتشاف المواهب في مختلف الفئات العمرية، والعمل مع الأندية للوصول إلى أفضل النتائج، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية للمنتخبات الوطنية.