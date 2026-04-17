ثلاثي إماراتي في بطولة العالم للمبارزة بالقاهرة

يشارك ثلاثة لاعبين ولاعبات من الإمارات العربية المتحدة في بطولة كأس العالم للمبارزة لسلاح الفلوريه لفردي الرجال والسيدات، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 44 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين فارس البلوشي والهيام البلوشي من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وخليفة الكعبي من نادي أبوظبي للمبارزة.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الكبرى تأتي ضمن إستراتيجية الأندية لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم واكتساب الخبرات التنافسية.