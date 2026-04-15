قرعة كأس آسيا 9 مايو



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لقرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، حيث تقرر إقامتها يوم 9 مايو 2026 بمدينة الرياض، وتحديداً في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونيسكو.



وكان من المقرر إقامة حفل القرعة في 11 أبريل الجاري بالرياض، غير أن تقرر تأجيل الموعد لضمان حضور ومشاركة كل الأطراف والاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء المعنيين، في خطوة تجسد حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على إخراج الاحتفالية بصورة تليق بمكانة أكبر بطولات القارة الآسيوية.



وبتأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى النهائيات ستسحب القرعة لتقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، لتحديد مسار المنافسات المرتقبة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.



وسيحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو 2026، في مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المتأهل الأخير إلى البطولة ضمن المجموعة الثانية.



وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره البالغ للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، ولأسرة كرة القدم الآسيوية بشكل عام على ما أبدوه من تعاون وتفهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التفاصيل الخاصة بتوقيت انطلاق الحفل ستعلن لاحقاً عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.