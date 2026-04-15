لابا وخربين في سباق شرس على صدارة الهدافين بالدوري الإماراتي

تشهد منافسات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة الـ22 صراعًا هجوميًا قويًا بين عدد من أبرز المهاجمين وصناع اللعب، في ظل تقارب المستويات وتنوع مصادر التسجيل بين الأندية، ما يعكس القوة الفنية والتنافسية للمسابقة في الموسم الحالي.

ويتصدر كودجو لابا، مهاجم العين، قائمة الهدافين برصيد 21 هدفًا، مواصلًا حضوره في الصدارة، ومؤكدًا دوره المؤثر في الخط الأمامي لفريقه، فيما يأتي عمر خربين، لاعب الوحدة، في المركز الثاني برصيد 16 هدفًا.

ويحتل المركز الثالث كل من طارق تيسودالي، مهاجم خورفكان، ويوري سيزار، لاعب شباب الأهلي، برصيد 10 أهداف لكل منهما، فيما يأتي نبيل فقير، لاعب الجزيرة، في المركز الخامس برصيد 9 أهداف.

وسجل كل من كريم البركاوي، مهاجم الظفرة، وشهريار مغانلو، لاعب كلباء، 8 أهداف لكل منهما، فيما ضمت قائمة أصحاب الـ7 أهداف أسماء عدة، من بينها سيمون بانزا من الجزيرة، ووليد أزارو، مهاجم عجمان، ويوسف نياكاتي، مهاجم بني ياس.

وعلى مستوى صناعة اللعب، يتصدر دوسان تاديتش، لاعب الوحدة، قائمة الأكثر صناعة للفرص بـ77 فرصة، إلى جانب 9 تمريرات حاسمة، يليه أليخاندرو روميرو، لاعب العين، بـ66 فرصة و7 تمريرات حاسمة، ثم نيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل، بـ52 فرصة و7 تمريرات حاسمة.

وكشفت أرقام المساهمة التهديفية (الأهداف + التمريرات الحاسمة) استمرار لابا في الصدارة بـ21 هدفًا وتمرير حاسم، متقدمًا على خربين الذي يمتلك 16 هدفًا وتمريرتين حاسمتين.

وجاء في المركز الثالث ثلاثة لاعبين برصيد 13 مساهمة تهديفية، هم تيسودالي، ويوري سيزار، وماتياس بالاسيوس، لاعب العين، حيث سجل تيسودالي وسيزار 10 أهداف لكل منهما، فيما سجل بالاسيوس 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وفي المركز السادس، جاء نبيل فقير برصيد 12 مساهمة، يليه روميرو وخيمينيز برصيد 11 مساهمة لكل منهما.

وضمت قائمة المركز التاسع ثلاثة لاعبين برصيد 10 مساهمات، هم مغانلو، ونياكاتي، وتاديتش، الذي سجل هدفًا واحدًا مقابل 9 تمريرات حاسمة.

وفي المراكز التالية، تواجد عدد من اللاعبين برصيد 9 مساهمات، من بينهم فينيسيوس ميلو، لاعب الجزيرة، وكارلوس، وبالا، وليذييري سيلفا، لاعب عجمان.

كما تضم القائمة إيجور كورونادو، لاعب الشارقة، وسفيان رحيمي، لاعب العين، برصيد 8 مساهمات لكل منهما.

وتعكس هذه الأرقام قوة المنافسة الهجومية في دوري أدنوك للمحترفين، وتنوع مصادر التسجيل وصناعة اللعب بين الأندية، ما يعزز من الإثارة مع اقتراب مراحل الحسم.