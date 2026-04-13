باولو سوزا: شباب الأهلي يواجه تحدي ضيق الوقت قبل المواجهة الآسيوية

أكد باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية المباراة المقبلة أمام تراكتور، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غدٍ، عند الساعة 6:45، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «واجهنا تراكتور في المرحلة السابقة من البطولة، ونحن الآن في مرحلة حاسمة، ونحتاج إلى أعلى درجات التركيز طوال زمن اللقاء. هدفنا هو فرض أسلوبنا والاستحواذ في نصف ملعب المنافس بشكل أكبر، مع الانتباه لتنظيمنا الدفاعي».

وأوضح المدرب أن ضيق الوقت بين المباريات شكل تحديًا كبيرًا في عملية التحضير، مشيرًا إلى أن الفريق سبق أن واجه تراكتور في دور المجموعات، ويعلم جيدًا قدراته، خاصة في الاستحواذ والتحول السريع عبر الهجمات المرتدة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يركز على العناصر المتاحة من أجل تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق الهدف المطلوب.

ومن جانبه، شدد لاعب شباب الأهلي، عيد خميس، على صعوبة المواجهة، مؤكدًا أن نظام خروج المغلوب يزيد من أهمية اللقاء، حيث لا مجال للتعويض.

وقال: «المباراة ليست سهلة، ونعلم أن الخسارة تعني الخروج من البطولة، لذلك سنقاتل من أجل التأهل إلى الدور التالي. نحن جاهزون وعاقدون العزم على تقديم أفضل ما لدينا».

واختتم عيد خميس حديثه بالتأكيد على احترام الفريق للمنافس، الذي سبق أن واجهوه في المرحلة السابقة من البطولة، معربًا عن ثقته في قدرة شباب الأهلي على تحقيق النتيجة المطلوبة ومواصلة المشوار الآسيوي.