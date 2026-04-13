مبادرة جديدة من «الحمرية» لتعزيز التنافس الرياضي

أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي النسخة الأولى من جائزة «الحمرية للتميز الرياضي والمجتمعي»، ضمن الخطة الإستراتيجية للنادي 2023 – 2027.

كما تم اعتماد الجدول الزمني للجائزة، حيث حُددت الفترة من 1 إلى 25 مايو لتلقي طلبات المشاركين، يليها تقييم الطلبات من 1 إلى 15 يونيو، على أن يتم تكريم الفائزين في حفل يُنظم لاحقًا.

وتستهدف الجائزة تكريم المتميزين من منتسبي النادي، بما يشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والموظفين، إلى جانب المؤسسات من الشركاء والمجتمع المحلي والجهات الرياضية والمجتمعية.

وتنقسم جائزة الأفراد إلى أربع فئات، هي: «الرياضيون» (أفضل رياضي – أشبال، أفضل رياضي – ناشئ، أفضل رياضي – شاب، إنجاز العمر)، و«شركاء المستقبل الرياضي» (أفضل مؤثر إعلامي رياضي، أفضل ناشط في المحافل الرياضية، أفضل رياضي موجّه، أفضل أسرة رياضية)، و«شركاء المستقبل المجتمعي» (أفضل إعلامي مجتمعي، أفضل ناشط في المحافل المجتمعية)، و«الوظائف» (أفضل رئيس لجنة، أفضل مشرف / إداري، أفضل موظف إداري، أفضل مدرب، أفضل موظف فني، أفضل موظف مساند، أفضل مبتكر).

كما تتضمن الجائزة فئتين على مستوى المؤسسات، هما: «شركاء المستقبل الرياضي» (أفضل مؤسسة داعمة رياضيًا، أفضل مؤسسة داعمة للبرامج الرياضية ماديًا)، و«شركاء المستقبل المجتمعي» (أفضل مشروع مجتمعي، أفضل مؤسسة داعمة للبرامج المجتمعية ماديًا، أفضل مؤسسة للبرامج المجتمعية).

وقال سعادة حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن اعتماد الجدول الزمني للجائزة يمثل خطوة متقدمة بعد استكمال مراحل التخطيط والإعداد، بما يضمن تقديم نسخة أولى تعكس رؤية النادي في التميز المؤسسي والرياضي، وتسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية تعزز ثقافة التحفيز والتقدير، وتوطد الشراكات الداعمة لمسيرته نحو أثر رياضي ومجتمعي مستدام.