شرطة دبي تُنظم «رياضي واعٍ» بنادي حتا



ضمن مبادرة «رياضي واعٍ»، نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية والشركاء الاستراتيجيين، مجموعة من المحاضرات التوعية الرياضية، استهدفت فئة النشء من لاعبي نادي حتا.



أكدت الأستاذة مهرة الهاشمي مُنسقة مبادرة «رياضي واعٍ»، أن هذه المحاضرات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تهدف إلى دعم النشء وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مفاهيم الوعي والسلامة في بيئة رياضية آمنة ومُحفزة، إلى جانب تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لديهم، بما ينسجم مع أهداف مبادرة «رياضي واعٍ» في نشر الثقافة الرياضية الآمنة وترسيخ السلوكيات الإيجابية.



وقدم الرائد حميد الطاهري من الإدارة العامة للمرور، محاضرة توعوية حول السلامة المرورية وشروط استخدام السكوتر الكهربائي، فيما قدم الملازم أول محمد خالد من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية محاضرة حول الجرائم الإلكترونية.



وقدمت الأستاذة نور عويمر من مجلس الروح الإيجابية، محاضرة توعوية بعنوان «أبطال الأمان في الأزمات والكوارث»، حيث تناولت خلالها كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث، والتصدي للشائعات، وغرس مفاهيم السلامة والأمان، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التصرف السليم في مختلف الظروف الطارئة.



واختتمت المحاضرات، بمحاضرة قدمها السيد محمد الحجاجي، المنسق العام لمجلس الروح الإيجابية، تناول خلالها خدمات شرطة دبي المقدمة للمجتمع، والهادفة إلى تعزيز التواصل معهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر سواء عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مراكز الشرطة الذكية «SPS» بمختلف أنواعها.