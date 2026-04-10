«الأولمبية الإماراتية» تتابع جاهزية دورة داكار

تشارك اللجنة الأولمبية الإماراتية في أعمال اجتماع مديري الوفود للنسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، والمقام حاليًا في العاصمة السنغالية داكار خلال يومي 9 و10 أبريل الجاري.

يعد الاجتماع محطة استراتيجية رئيسية لإطلاع الوفود المشاركة من مختلف دول العالم على آخر التحديثات والمستجدات المتعلقة بالحدث المرتقب، الذي تستضيفه القارة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر من العام الجاري.

مثل اللجنة الأولمبية الإماراتية في الاجتماع كل من محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية.

شهدت الجلسات تنسيقًا مكثفًا بين اللجنة المنظمة للألعاب (YOGOC) والوفود الدولية، حيث تم استعراض العمليات اللوجستية، وجاهزية مواقع المنافسات، ومقر إقامة الرياضيين.

اطلع المشاركون على تقرير مفصل حول سير العمل في المنشآت الرئيسية، والتي أظهرت اقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مجمعي «تور دو لوف» (Tour de l’Oeuf) و«إيبا مار ديوب» بنهاية الشهر الجاري.

على صعيد التحضيرات التنظيمية، كشفت اللجنة المنظمة عن نجاح برنامج «جامبار 26» (Jambaar26) الخاص بالتطوع، والذي استقطب أكثر من 14 ألف طلب للمشاركة في تنظيم الحدث.

في سياق متصل، عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية مؤخرًا اجتماعًا تنسيقيًا مع الاتحادات الرياضية عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث الجاهزية الفنية واللوجستية للمشاركة في الدورة.

تقام منافسات «داكار 2026» في ثلاث مناطق رئيسية هي: داكار، وديامنياديو، وسالي، ومن المتوقع أن تستقبل النسخة الحالية نحو 2700 رياضي يمثلون 206 دول.