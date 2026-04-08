بوفتيني: لن أكون كبش فداء لإخفاقات الوصل

أكد سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، أنه يحترم من يحترمه ويقدّر من يقدّره، مشددًا على أنه لا يقبل أن يكون كبش فداء أو شماعة لتعليق الإخفاقات، وذلك ردًا على قرار النادي بإيقافه عن مزاولة نشاطه مع الفريق حتى إشعار آخر.

وأشار بوفتيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إلى انضباطه والتزامه، قائلًا: «أؤكد أنني، قبل أن أكون لاعبًا محترفًا، أنا إنسان أعرف حدودي جيدًا، وخلال مسيرتي الكروية لم يُسجّل عليّ يومًا أنني لم أحترم جماهير الأندية التي دافعت عن قمصانها، وأخص بالذكر نادي الوصل، الذي حملت قميصه بكل شرف ودافعت عنه بكل فخر، وتمكنا أنا وزملائي من تحقيق ثلاثة ألقاب ستظل راسخة في ذاكرتي».

وأضاف: «في ظل ما يتداول مؤخرًا، أؤكد أنني لم أقم بأي تصرف يسيء للجماهير أو للنادي، بل على العكس قدمت كل ما أملك من جهد، ولم أدخر أي قطرة عرق في سبيل هذا القميص الذي أعتبره مصدر فخر واعتزاز».

وقال مدافع الوصل: «في الختام، ورفضًا لأي مغالطات أو تأويلات، سأظل لاعبًا محترفًا أحترم من يحترمني وأقدّر من يقدّرني، ولن أقبل أبدًا أن أكون كبش فداء لتعليق الإخفاقات على عاتقي».