«رابطة المحترفين» تناقش روزنامة الموسم الجديد

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم، ملتقى فنياً في دبي لمناقشة التعديلات المقترحة وأجندة الموسم الرياضي 2026-2027.

وتضمن الملتقى استعراض أبرز التعديلات الفنية المقترحة على مسابقات الموسم الجديد، إلى جانب مناقشة أجندة الموسم بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة الاحترافية.

وحضر الملتقى حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية رئيس اللجنة الفنية، ومصعب المرزوقي، المدير التنفيذي للرابطة، إلى جانب عدد من مسؤولي الرابطة، بمشاركة فاعلة من ممثلي الأندية المحترفة.

وأكد حسن طالب المري، في كلمته بمستهل أعمال الملتقى، إيمان رابطة المحترفين الإماراتية بأهمية الشراكة مع الأندية المحترفة، باعتبارها ركائز أساسية في منظومة كرة القدم الإماراتية.

وأضاف أن حرص الرابطة، بقيادة سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، على تعزيز التواصل الفعال مع مختلف عناصر منظومة الاحتراف، ينطلق من قناعة راسخة بأن العمل التكاملي المشترك هو سر النجاح، وأن منظومة التعاون تمثل نهجاً مستداماً.

وشهد الملتقى مداولات واسعة وتفاعلاً مميزاً من ممثلي الأندية المحترفة، من خلال طرح المقترحات ومناقشة سبل إعداد أجندة مثالية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة، والوصول بروزنامة مسابقات المحترفين إلى المعايير العالمية، إضافة إلى توفير الدعم الكامل لممثلي الكرة الإماراتية لضمان التمثيل المشرف في المسابقات الإقليمية والقارية.