الجزيرة يحتج رسميًا على تحكيم مباراة شباب الأهلي

أعلن نادي الجزيرة عن تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة الانضباط بالاتحاد، وفقًا للوائح المطبقة، اعترض من خلالها على القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق الأول أمام شباب الأهلي في الجولة 21 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد النادي أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة، وأفقدتها عنصري العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما انعكست على نتيجتها.

وطلب النادي رسميًا الحصول على نسخة من التسجيل الصوتي والتقرير الخاص بالمحادثات بين حكم الفيديو المساعد وحكم الساحة، لفهم الأسباب التي دفعت الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا لاحتساب الهدف الأول لشباب الأهلي، رغم تعرض لاعب الجزيرة برونو دي أوليفيرا لتدخل بدني قوي في الدقيقة 18:04، كان يستوجب إلغاء الهدف المسجل في الدقيقة 18:18 واحتساب مخالفة لصالح الجزيرة.

كما اعترض النادي على عدم إشهار بطاقة حمراء لمدافع شباب الأهلي، الذي تدخل بخشونة مفرطة على صدر لاعب الجزيرة محمد ربيع في الدقيقة 40:10، إضافة إلى عدم إشهار بطاقة صفراء ثانية لمدافع شباب الأهلي بعد تدخله على لاعب الجزيرة فيليسيو ميلسون من الخلف في الدقيقة 66:06 أثناء محاولته تسجيل هدف، والاكتفاء باحتساب ركلة جزاء.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات حرمت الفريق من الاستفادة من أفضلية عددية، وأثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها.

وطلب النادي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحق حكم المباراة وطاقم التحكيم، مع إعلان هذه الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية التحكيمية، والارتقاء بالنزاهة الرياضية إلى أعلى المستويات في البطولات المحلية.

وأكد نادي الجزيرة أن تقديره الكبير ودعمه المتواصل لاتحاد الإمارات لكرة القدم وجميع لجانه لن يؤثر على التزامه المطلق بالحفاظ على حقوق فرقه ورياضييه، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان ذلك.