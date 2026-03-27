قمة العين وشباب الأهلي 10 أبريل

حددت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد الجولتين 22 و23 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني، اللتين تمثل فيهما الكرة الإماراتية أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل.

وتتصدر المشهد قمة مرتقبة تجمع بين العين وضيفه شباب الأهلي يوم 10 أبريل المقبل، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 22، في مواجهة يراها كثيرون فاصلة في سباق التتويج بدرع الدوري.

ويتصدر العين جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد 20 جولة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بقية المنافسين نسبيًا عن صراع الصدارة، رغم بقاء الأمل الحسابي قائمًا، ويتقدمهم الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويبدأ العين مشواره في الجولات المتبقية بمواجهة ضيفه عجمان يوم 4 أبريل ضمن الجولة 21، قبل أن يستضيف شباب الأهلي في القمة المرتقبة بالجولة 22، ثم يحل ضيفًا على البطائح والشارقة في الجولتين 23 و24، على أن يختتم موسمه بمواجهتي الظفرة ودبا الفجيرة في الجولتين 25 و26.

وفي المقابل، يستهل شباب الأهلي المرحلة الحاسمة باستضافة الجزيرة يوم 4 أبريل ضمن الجولة 21، قبل أن يخوض اختبارًا صعبًا خارج أرضه أمام العين في الجولة 22، ثم يعود إلى استاد راشد لاستقبال خورفكان والنصر في الجولتين 23 و24، ويحل بعدها ضيفًا على بني ياس في الجولة 25، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة البطائح في الجولة الأخيرة.

وتحمل القمة المرتقبة طابعًا ثأريًا لشباب الأهلي، بعدما حسم العين مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالفوز 1-0، في اللقاء الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر 2025 على استاد راشد ضمن الجولة الخامسة، وهي الخسارة الوحيدة لـ«الفرسان» في النسخة الحالية من الدوري.