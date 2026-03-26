«الأبيض» يفوز على الوحدة ودياً برباعية في معسكر أبوظبي



شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مباراة منتخبنا الوطني مع الفريق الأول لنادي الوحدة التي أقيمت اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التجمع الداخلي الذي سيستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.



شهد المباراة أيضاً عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.



وانتهت المباراة بفوز منتخبنا بأربعة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق سهيل النوبي ويوري سيزار وعثمان كمارا ونيكولاس خيمينيز.



وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين على مدار الشوطين بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين.



ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا مواجهة ودية أخرى، يوم الإثنين المقبل، أمام فريق غلف يونايتد على استاد مدينة زايد الرياضية.