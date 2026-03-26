دبي تستقبل مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، على ملعب استاد زعبيل في دبي بنظام مواجهة واحدة، وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أدت إلى تأجيل المباريات في وقت سابق، لضمان سلامة الفرق انتظام سير البطولة كسباً لعامل الوقت.



وبحسب الجدول المعلن، يلتقي الوصل مع النصر السعودي عند الساعة السادسة مساء يوم 19 أبريل المقبل في ربع النهائي، فيما تقام المباراة الثانية في نفس اليوم عند الساعة الحادية عشرة مساء، بين الأهلي القطري والحسين الأردني، في مواجهتين مرتقبتين، تجذبان اهتمام الجماهير العربية والآسيوية.



وحدد الاتحاد الآسيوي يوم 22 أبريل موعداً لمباراة نصف النهائي، التي ستجمع بين الفائزين في المباراتين، لتحديد المتأهل إلى نهائي الغرب، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على العدالة التنافسية، والتميز الفني للبطولة، وتؤكد حرص الاتحاد على تقديم تجربة احترافية لجميع الفرق المشاركة.



ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي، تأكيداً على ثقته في قدرة دبي على استضافة المباريات بشكل آمن ومنظم، في ظل الجاهزية التامة لاستاد زعبيل المجهز بأحدث المرافق، لتقديم أفضل تجربة للجماهير والفرق المشاركة، بما يعكس مكانة المدينة وجهة رياضية.