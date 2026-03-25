«الأبيض» يلعب مع الوحدة وغلف يونايتد في معسكر أبوظبي



قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة أولاريو كوزمين، خوض مباراتين وديتين مع ناديي الوحدة وغلف يونايتد خلال معسكر «الأبيض» المقام حالياً في أبوظبي، وذلك بدلاً من الوديتين السابقتين اللتين كانتا مقررتين أمام أرمينيا وجزر الفارو.



ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، إذ كان «الأبيض» دشن تدريباته، أمس الثلاثاء، حيث التجمع الداخلي الذي يستمر حتى 30 مارس الجاري.



ويأتي معسكر «الأبيض» ضمن فترة التوقف الدولية الحالية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي، ونهائيات كأس آسيا 2027.



وفضل كوزمين، مدرب منتخبنا، خوض مباراة ودية مع نادي الوحدة، غداً الخميس، على أن تقام الودية الثانية أمام غلف يونايتد في اليوم الختامي للمعسكر، حيث يسعى إلى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، وكذلك منح الفرصة للعناصر المنضمة لأول مرة لقائمة المنتخب الوطني، ولزيادة معدلات التفاهم والتجانس بين جميع العناصر.



وحرص عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، على متابعة تدريبات المنتخب، بحضور عبد المحسن الدوسري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.



يذكر أن قائمة المنتخب الوطني في المعسكر الحالي تضم 24 لاعباً، هم: علي خصيف، حمد المقبالي، عادل الحوسني، بدر ناصر، ريتشارد أوكونور، جولاوبر ليما، ساشا إيفكوفيتش، خليفة الحمادي، ليوناردو أميسيكيو، محمد ربيع، جويلهرم داسيلفا، علي صالح، عبدالله حمد، محمد عباس، مامادو كوليبالي، عصام فايز، يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، عثمان كمارا، يوري سيزار، برونو أوليفيرا، وسهيل النوبي الذي تم استدعاؤه للقائمة بدلاً من ماركوس ميلوني لاعب الجزيرة الذي استبعد من المعسكر بسبب الإصابة.